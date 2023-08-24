Cerita Adrianto Djokosoetono Jadi Dirut Blue Bird, Ungkap Tak Mudah di Masa Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono atau yang kerap disapa Andre membagikan ceritanya usai menjabat posisi pertama di perusahaan tersebut.

Dalam program Chief Talk Okezone, Andre bercerita soal tantangan perusahaan yang dihadapi saat pandemi Covid-19 hingga pemulihannya.

"Banyak ya tantangannya ya. Saya pikir yang pertama Kita di masa pemulihan ini, bagaimana melanjutkan proses pemulihan setelah pandemi yang di mana pemulihan ini juga bergantung pada pemulihan ekonomi," katanya dalam Chief Talk Okezone TV, Rabu (23/8/2023).

Andre tak memungkiri bahwa pandemi benar-benar sangat membawa dampak buruk pada kinerja perusahaannya.

"Ditambah lagi, selama pandemi kita sangat terkena akibatnya ya di mana mobilitas masyarakat itu menjadi menurun atau drop. Jadi, kapasitas kita juga drop juga," katanya.

Dia juga memastikan kalau perusahaannya memberikan keamanan yang layak untuk para karyawan.