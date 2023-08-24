Dirut Blue Bird Cerita Bisnis Taksi saat Pandemi Covid-19

JAKARTA - Perusahaan transportasi PT Blue Bird Tbk dikabarkan tetap menjaga karyawan hingga driver meski sempat dihantam pandemi Covid-19 selama dua tahun.

Tentu hal itu bukan perkara mudah karena melihat banyaknya perusahaan yang runtuh akibat pandemi.

Direktur Utama (Dirut) Blue Bird, Adrianto Djokosoetono atau Andre pun mengakui jika situasi yang terjadi dulu tidak mudah.

"Sangat menantang dan bukanlah hal yang mudah. Mobilitas berhenti semuanya itu bukanlah hal yang mudah," katanya dalam Chief Talk Okezone TV, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya alasan untuk tetap mempertahankan para pekerja Blue Bird adalah karena makna dari perusahaannya itu sendiri.

"Tetapi satu, kita melihat perusahaan Blue Bird yang didirikan oleh seorang Ibu pada tahun 1965 yang memiliki anak bernama Candra sehingga nama perusahaan menjadi Candra Taksi. Lalu, tahun 1972 resmi beroperasi dengan nama Blue Bird yang terinspirasi dari cerita 'burung biru' yang dapat membawa kebahagiaan," jelasnya.

Menurutnya dengan latar belakang tersebut, Blue Bird pasti sebagai korporasi memiliki value dan culture kekeluargaan .