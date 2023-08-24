Sumber Kekayaan Haji Ciut, Pengusaha Batu Bara yang Gelar Pesta Pernikahan 14 Hari

JAKARTA - Sumber kekayaan Haji Ciut. Haji Ciut nama lengkapnya Muhammad Hatta yang tengah menjadi sorotan.

Lantaran pengusahan dari Kalimantan Selatan ini mengadakan hajatan pernikahan untuk sang anak dengan kurun waktu selama 14 hari.

Melansir dari berbagai sumber, Okezone, Kamis (24/8/2023) kekayaan Haji Ciut berasal dari bisnis batu bara di bawah bendera PT Gunung Mulia Binuang. Haji Ciut juga memiliki perusahaan di sektor otomotif di bawah naungan PT Harapan Binuang Motor.

Sumber kekayaan Haji Ciut lainnya dari perusahaan tambang minyak serta perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Haji Ciut memiliki rumah mewah layaknya istana dengan beragam koleksi motor dan mobil mewah.

Diketahui Haji Ciut merupakan adik sang konglomerat baru bara yakni Haji Ijai. Haji Ijai merupakan pemilik dari perusahaan Batu Gunung Mulia (BGM).