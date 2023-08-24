Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Haji Ciut, Pengusaha Batu Bara yang Gelar Pesta Pernikahan 14 Hari

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:01 WIB
Sumber Kekayaan Haji Ciut, Pengusaha Batu Bara yang Gelar Pesta Pernikahan 14 Hari
Sumber kekayaan Haji Ciut (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Haji Ciut. Haji Ciut nama lengkapnya Muhammad Hatta yang tengah menjadi sorotan.

Lantaran pengusahan dari Kalimantan Selatan ini mengadakan hajatan pernikahan untuk sang anak dengan kurun waktu selama 14 hari.

Melansir dari berbagai sumber, Okezone, Kamis (24/8/2023) kekayaan Haji Ciut berasal dari bisnis batu bara di bawah bendera PT Gunung Mulia Binuang. Haji Ciut juga memiliki perusahaan di sektor otomotif di bawah naungan PT Harapan Binuang Motor.

Sumber kekayaan Haji Ciut lainnya dari perusahaan tambang minyak serta perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Haji Ciut memiliki rumah mewah layaknya istana dengan beragam koleksi motor dan mobil mewah.

Diketahui Haji Ciut merupakan adik sang konglomerat baru bara yakni Haji Ijai. Haji Ijai merupakan pemilik dari perusahaan Batu Gunung Mulia (BGM).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement