Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri ATR Serahkan Sertifikat Candi Muaro, Siap Jadi Wisata Andalan Jambi

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:38 WIB
Menteri ATR Serahkan Sertifikat Candi Muaro, Siap Jadi Wisata Andalan Jambi
Menteri ATR Serahkan Sertifikat Candi Muaro Jambi. (Foto: Okezone.com/Kementerian ATR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hak pakai Candi Muaro Jambi seluas 97,2 hektare (Ha). Hal ini disampaikan dalam acara Panen Raya Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Candi Muaro Jambi.

"Penyerahan sertipkat hak pakai Candi Muaro Jambi ini adalah bentuk komitmen dari Kementerian ATR/BPN untuk menyelamatkan situs-situs cagar budaya di Indonesia dan nantinya akan menjadi destinasi pariwisata andalan di Provinsi Jambi," ujarnya, Kamis (24/8/2023).

Dirinya juga menyerahkan sertifikat masyarakat hasil PTSL di Provinsi Jambi.

"Saya sampaikan bahwa dari estimasi jumlah bidang tanah di Provinsi Jambi sebesar 2,5 juta bidang, telah terdaftar sebanyak 1,8 juta bidang tanah (72%). Maka tersisa ± 650.000 bidang yang belum terdaftar. Oleh karena itu, terhadap bidang tanah yang belum didaftarkan agar segera dipetakan dan didaftarkan, sehingga pada tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah terdaftar sesuai dengan target," ujar Hadi.

Dengan demikian capaian PTSL di Provinsi Jambo merupakan realisasi program yang cukup baik dan cepat. Hadi mengapresiasi kinerja BPN dan dukungan Forkompimda dan masyarakat Provinsi Jambi terhadap program PTSL di Jambi,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966/nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/455/3155557/nusron_wahid-Q6dT_large.jpg
60 Keluarga Terkaya RI Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/470/3152673/tanah-Ymtk_large.jpg
Tanah Belum Punya Sertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026? Ini Penjelasan Kementerian ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/470/3148292/ubah_shgb_jadi_shm-nq1Z_large.jpg
Masyarakat Bisa Ubah SHGB Jadi SHM, Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/470/3137299/nusron_wahid-uCdi_large.jpg
Diperintah Prabowo, Nusron Wahid Langsung Tarik HGB dan HGU Jatuh Tempo ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/470/3114400/rumah-3PYe_large.jpeg
Menteri ATR Ungkap Fakta Terbaru soal Penggusuran Rumah di Bekasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement