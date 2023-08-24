Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Banyak Anak Muda Gagal Ajukan KPR Gegara Utang di Paylater

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:48 WIB
Banyak Anak Muda Gagal Ajukan KPR <i>Gegara</i> Utang di Paylater
Anak Muda Gagal Ajukan KPR (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi menyatakan banyak anak muda gagal mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Berdasarkan informasi yang didapatnya dari salah satu bank penyebabnya gagal ajukan KPR karena banyak anak muda gagal bayar pinjaman online (pinjol) dan paylater.

“Mereka (bank) mengatakan, banyak anak-anak muda yang tidak bisa ajukan KPR padahal hanya utang berapa ratus ribu di paylater tetapi macet,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki itu saat ditemui di JCC Senayan pada Kamis (24/8/2023).

Kiki menyayangkan hal tersebut, ketidakbijakan anak-anak muda dalam menggunakan produk jasa keuangan, membuat sulitnya generasi saat ini mengajukan KPR. “Jadi sayangkan, lebih penting beli rumah daripada belanja yang gak jelas,” imbuh Kiki.

Selain menyebabkan sulitnya mengajukan KPR, catatan keuangan yang tidak sehat akibat paylater dan pinjol juga membuat banyak anak muda sulit mendapatkan pekerjaan. Belum lama ini, viral beredar di sosial media lulusan baru atau fresh graduate tidak lolos saat melamar kerja karena skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking yang buruk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/470/2871058/rumah-com-tutup-per-30-november-pasar-properti-ri-kurang-cuan-En2dg3clEl.png
Rumah.com Tutup per 30 November, Pasar Properti RI Kurang Cuan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/04/470/2100439/sektor-informal-jadi-fokus-pembangunan-rumah-subsidi-selanjutnya-4WGUGBP8tS.jpg
Sektor Informal Jadi Fokus Pembangunan Rumah Subsidi Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/03/470/2100330/pola-pikir-milenial-hambat-penjualan-properti-vCIgccUDVB.jpg
Pola Pikir Milenial Hambat Penjualan Properti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/03/470/2100276/perbandingan-kpr-milenial-dari-tiga-bank-besar-lGGNDy8cHn.jpg
Perbandingan KPR Milenial dari Tiga Bank Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/30/470/2098479/meraup-cuan-dari-hunian-sewa-Flvc9SA0Vi.jpg
Meraup Cuan dari Hunian Sewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/29/470/2097997/perbandingan-kpr-milenial-dari-tiga-bank-besar-U6HouOKhkb.jpg
Perbandingan KPR Milenial dari Tiga Bank Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement