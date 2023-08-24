Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengusaha Muda Siap Investasi di IKN, Bangun RS hingga Perumahan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:07 WIB
Pengusaha Muda Siap Investasi di IKN, Bangun RS hingga Perumahan
Pengusaha muda siap investasi di IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) siap untuk melakukan investasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar Himawan Buchari mengatakan investasi tersebut akan menggarap rumah sakit dan perumahan.

"Ada beberapa anggota yang sudah menyatakan, mungkin ada dari sektor kesehatan akan membangun rumah sakit, ada dari sektor perumahan yang akan membangun rumah untuk pekerja di IKN," ujar Akbar usai konferensi pers di Kantor BPP Himpi Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut Akbar menjelaskan hal tersebut merupakan bentuk dukungan asosiasi pengusaha muda itu dalam pembangunan IKN.

Sebab IKN dinilai mampu untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris.

