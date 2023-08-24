Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Wajah Baru TMII, Jadi Ikon Wisata

Kamis, 24 Agustus 2023 |21:34 WIB
Ini Wajah Baru TMII, Jadi Ikon Wisata
Wajah Baru TMII (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, Maya Watono mengatakan, pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berubah total dan kekinian.

Pasalnya, konsep taman hiburan dan ruang terbuka hijau itu mencakup green, smart, culture, dan inclusive.

Dia memastikan wajah baru TMII sudah siap diperkenalkan ke masyarakat sebagai ikon wisata kultural, saran edukasi, keragaman budaya, untuk bisa dijelajahi.

"Keberadaan TMII dengan konsep ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat agar TMII dan menjadi destinasi kebanggaan Indonesia," ujar Maya saat ditemui di kawasan TMII, Jakarta Timur, Kamis (24/8/2023).

TMII melakukan improvement dan beautifikasi pada beberapa aspek untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga daya tarik berupa atraksi yang bisa dinikmati pengunjung.

