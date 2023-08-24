Anak Muda Cari Zona Aman Jadi Karyawan Dibanding Pengusaha, Dirut Blue Bird Beri Pesan Ini

JAKARTA - Beberapa anak muda di Indonesia ternyata lebih memilih berdiam diri di zona aman menjadi karyawan dibanding mencoba berbisnis.

Padahal Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sempat berharap kalau Indonesia bisa melahirkan banyak pengusaha muda.

Menurut Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono atau yang akrab disapa Andre mengatakan kalau anak muda zaman sekarang cenderung tidak suka hasil yang belum pasti.

"Saya pikir itu sesuatu yang fluid (tidak pasti) ya. Dari 30.000 itu kan tentu ada yang semi pengusaha, sambilan pengusaha, ada yang full karyawan. Pengusaha kan gak bisa berinang sendiri ya, mungkin saat membangun start up berpikir sendiri, memulai sendiri, trial," katanya dalam Chief Talk Okezone, Rabu (23/8/2023).

Dia menyebut kalau sebenarnya ada keuntangan sendiri jika berawal dari karyawan lalu menjadi pengusaha.

Hal itu karena mereka bisa lebih tahu dan mengerti apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola manajamen perusahaan.

"Tapi begitu skalanya diperluas ini kan membutuhkan tim yang consist of karyawan. Jadi saya pikir gak salahnya porsi itu kan suatu ekosistem yang saling menunjang. Dari karyawan jadi pengusaha, pengusaha balik lagi jadi karyawan," jelasnya.