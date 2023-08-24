MNC Bank Hadirkan Chatbot MotionBank, Siap Melayani 24/7

JAKARTA – MNC Bank menghadirkan fasilitas chatbot MotionBank yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp. Keunggulan utama dari chatbot MotionBank adalah kecepatan dan akurasi dalam menyajikan informasi.

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan terkait produk perbankan, prosedur, serta informasi lengkap seputar layanan yang ditawarkan pada MotionBank sebagai aplikasi layanan perbankan digital.

“Salah satu fitur utama dari chatbot MotionBank adalah kemampuannya untuk memberikan informasi terkait produk dan layanan perbankan dengan cepat dan akurat. Nasabah hanya perlu mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0888 8888 888, dan chatbot akan memberikan jawaban yang relevan dalam hitungan detik. Informasi yang dapat diakses melalui chatbot mencakup berbagai macam hal, mulai dari informasi produk perbankan, syarat dan ketentuan, hingga layanan pengaduan pada aplikasi MotionBank,” kata Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono, Kamis (24/8/2023).

Chatbot MotionBank ini tidak hanya sekadar penyedia informasi, Ia juga dilengkapi dengan kemampuan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan umum yang sering diajukan oleh nasabah sehingga memberikan solusi instan untuk kebutuhan mereka.

“Kalau kita telusuri, nasabah itu kan bukan hanya bertanya seputar fitur dan layanan, namun banyak juga yang bertanya tentang kendala transaksi perbankan mereka. Pada layanan chatbot MotionBank ini, seluruh pertanyaan terkait kendala tersebut akan masuk pada sistem customer experience (CX) kami dan solusinya bisa langsung di berikan”, tambah Yudistira.

Kehadiran chatbot MotionBank ini merupakan langkah nyata MNC Bank dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk memperbaiki layanan dan pengalaman nasabah. Yudistira menambahkan, “Dalam era digital dimana konektivitas menjadi kunci, chatbot MotionBank diharapkan dapat menjadi mitra yang handal dalam memenuhi kebutuhan informasi layanan perbankan nasabah. Melalui inovasi ini, MNC Bank membuktikan kembali komitmennya dalam memberikan layanan perbankan yang lebih baik”, ucap Yudistira.