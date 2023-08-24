Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Pinjam Pulsa Axis 5.000 Lewat SMS

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:11 WIB
Cara Pinjam Pulsa Axis 5.000 Lewat SMS
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Cara pinjam pulsa Axis 5.000 lewat sms bisa Anda coba lakukan tanpa harus membayar langsung. Operator Axis sendiri ternyata memiliki layanan dalam meminjam pulsa alias ngutang terlebih dahulu.

Berikut ini cara pinjam pulsa Axis 5000 lewat sms dilansir dari berbagai sumber:

-Pinjam Pulsa Darurat Axis Lewat SMS

Buka menu Pesan.

Ketik SMS dengan format ISTIMEWA atau DARURAT.

Kirim ke 911.

Ikuti intruksi selanjutnya dari Axis untuk mendapatkan pulsa darurat Axis 5000.

Perlu Anda ingat, untuk cara pertama ini hanya menyediakan pulsa dengan jumlah maksimal Rp 5.000,- saja. Anda tak bisa meminjam pulsa lebih dari itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
