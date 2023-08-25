IHSG Berpotensi Lanjutkan Penurunan pada Perdagangan Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi lanjutkan penurunan pada perdagangan hari ini. Indeks saham akan berada di level 6.784–6.925.

Sebelumnya, IHSG melemah sebesar 22,01 poin atau 0,32% menuju 6.899,39 pada perdagangan hari Kamis 24 Agustus 2023.

Menurut Pengamat Pasar Modal William Hartanto, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pada akhirnya terlihat IHSG hanya bergerak di 1 range saja. Tidak uptrend, tidak downtrend, hanya sideways yang belum berakhir.

"Pergerakan IHSG sendiri masih belum berubah di atas trend line, walaupun sudah cukup bagus dengan beberapa kali berhasil menembus level 6.900," tulis William dalam analisisnya, Jumat (25/8/2023).

Menurut William, sektor penekan IHSG pada perdagangan kemarin datang dari teknologi, pertambangan, dan industrial.

"Sedangkan saat ini, saham-saham dari emiten yang terkait dengan EBT dan bursa karbon mendapat perhatian khusus dari pelaku pasar," katanya.

Walaupun nampak sideways, namun bukan berarti saham-saham big caps menjadi tidak menarik, misalnya, saham BMRI masih melanjutkan penguatannya pada perdagangan kemarin.

"Dengan kondisi ini kita mengetahui bahwa peluang mengoleksi saham-saham big caps ini masih ada, dan tren saham-saham ini bisa saja bergerak di luar IHSG (tidak sejalan," jelas William.

Nilai transaksi mengalami penurunan di saat IHSG melemah, menurut William, indikasi jenuh jual belum terlihat.

Secara faktor teknikal, indikator MACD memperlihatkan potensi IHSG untuk mengakhiri sideways menuju uptrend namun tidak dalam waktu dekat.