Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Lanjutkan Penurunan pada Perdagangan Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:17 WIB
IHSG Berpotensi Lanjutkan Penurunan pada Perdagangan Akhir Pekan
IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi lanjutkan penurunan pada perdagangan hari ini. Indeks saham akan berada di level 6.784–6.925.

Sebelumnya, IHSG melemah sebesar 22,01 poin atau 0,32% menuju 6.899,39 pada perdagangan hari Kamis 24 Agustus 2023.

Menurut Pengamat Pasar Modal William Hartanto, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pada akhirnya terlihat IHSG hanya bergerak di 1 range saja. Tidak uptrend, tidak downtrend, hanya sideways yang belum berakhir.

"Pergerakan IHSG sendiri masih belum berubah di atas trend line, walaupun sudah cukup bagus dengan beberapa kali berhasil menembus level 6.900," tulis William dalam analisisnya, Jumat (25/8/2023).

Menurut William, sektor penekan IHSG pada perdagangan kemarin datang dari teknologi, pertambangan, dan industrial.

"Sedangkan saat ini, saham-saham dari emiten yang terkait dengan EBT dan bursa karbon mendapat perhatian khusus dari pelaku pasar," katanya.

Walaupun nampak sideways, namun bukan berarti saham-saham big caps menjadi tidak menarik, misalnya, saham BMRI masih melanjutkan penguatannya pada perdagangan kemarin.

"Dengan kondisi ini kita mengetahui bahwa peluang mengoleksi saham-saham big caps ini masih ada, dan tren saham-saham ini bisa saja bergerak di luar IHSG (tidak sejalan," jelas William.

Nilai transaksi mengalami penurunan di saat IHSG melemah, menurut William, indikasi jenuh jual belum terlihat.

Secara faktor teknikal, indikator MACD memperlihatkan potensi IHSG untuk mengakhiri sideways menuju uptrend namun tidak dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875088/ihsg-awal-september-2023-dibuka-menguat-0-16-ke-6-964-GT376INb2U.JPG
IHSG Awal September 2023 Dibuka Menguat 0,16% ke 6.964
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875059/ihsg-hari-ini-berpotensi-menguat-mampu-tembus-level-7-000-jelang-akhir-pekan-2z0iyXRAeD.JPG
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Mampu Tembus Level 7.000 Jelang Akhir Pekan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874711/ihsg-berakhir-turun-ke-6-953-di-akhir-agustus-2023-HUS7ZqtHZ9.jpg
IHSG Berakhir Turun ke 6.953 di Akhir Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874532/ihsg-sesi-i-melemah-0-48-ke-level-6-933-zV8FUu4vlW.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,48% ke Level 6.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874377/ihsg-akhir-agustus-2023-dibuka-menguat-ke-level-6-972-WYzs0GYA2F.jfif
IHSG Akhir Agustus 2023 Dibuka Menguat ke Level 6.972
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874334/ihsg-bakal-uji-level-7-000-hari-ini-simak-analisanya-BojAYjVbin.jfif
IHSG Bakal Uji Level 7.000 Hari Ini, Simak Analisanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement