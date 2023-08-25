IHSG Berpeluang Turun ke Level 6.878-6.895

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi tidak menutup kemungkinan adanya lanjutan koreksi pada IHSG pada perdagangan hari ini. Indeks saham diperkirakan akan menguji level 6.878-6.895.
"Namun, selama masih mampu berada di atas 6,855 sebagai support terdekatnya, maka IHSG masih berpeluang berbalik arah menguji 6,966-7,013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (25/8/2023).
Untuk IHSG hari ini, diperkirakan IHSG bergerak pada support 6.855, 6.834 dan resistance 6.966, 7. 053.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BUKA - Spec Buy
Spec Buy: 224-230
Target Price: 250, 266
Stoploss: below 220
ERAA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 482-492
Target Price: 520, 555
Stoploss: below 472