IHSG Berpeluang Turun ke Level 6.878-6.895

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi tidak menutup kemungkinan adanya lanjutan koreksi pada IHSG pada perdagangan hari ini. Indeks saham diperkirakan akan menguji level 6.878-6.895.

"Namun, selama masih mampu berada di atas 6,855 sebagai support terdekatnya, maka IHSG masih berpeluang berbalik arah menguji 6,966-7,013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (25/8/2023).

Untuk IHSG hari ini, diperkirakan IHSG bergerak pada support 6.855, 6.834 dan resistance 6.966, 7. 053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BUKA - Spec Buy

Spec Buy: 224-230

Target Price: 250, 266

Stoploss: below 220

ERAA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 482-492

Target Price: 520, 555

Stoploss: below 472