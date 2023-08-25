Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Soroti Gerak Tak Wajar Saham CARE dan CASA

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:26 WIB
BEI Soroti Gerak Tak Wajar Saham CARE dan CASA
BEI Soroti Saham CARE dan CASA. (foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyoroti saham PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) dan PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA). Pasalnya kedua saham tersebut bergerak tidak wajar atau di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA).

Saham CARE menunjukkan gerak saham yang cenderung turun-naik dalam perdagangan sepekan, melemah tipis 0,98%. Adapun saham CARE ditutup stagnan pada Kamis (24/8) kemarin, di level 505.

Sedangkan CASA, emiten jasa konsultasi manajemen ini cenderung naik-turun sejak lima hari perdagangan, melemah 1,50%. Hingga perdagangan Kamis kemarin, saham CASA cenderung di zona merah dan stagnan di level 655 per saham.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya indikasi pola transaksi yang tidak wajar pada saham CARE dan CASA yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Kamis (24/8/2023).

BEI menyampaikan bahwa pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai CARE adalah informasi tanggal 7 Agustus 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Sebagai informasi, sebelumnya bursa telah mengumumkan UMA atas perdagangan saham CARE pada tanggal 4 Oktober 2022, 19 Januari 2023 dan 9 Mei 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/278/2954822/bei-ungkap-adanya-transaksi-tak-wajar-pada-saham-casa-qBATKJgdZU.jpg
BEI Ungkap Adanya Transaksi Tak Wajar pada Saham CASA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/278/2948197/naik-signifikan-saham-satria-antaran-prima-sapx-jadi-sorotan-bei-f1qUxVptfY.jpg
Naik Signifikan, Saham Satria Antaran Prima (SAPX) Jadi Sorotan BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/278/2942551/bei-soroti-pergerakan-saham-irra-dan-tcpi-3NhuPsLZzP.jpg
BEI Soroti Pergerakan Saham IRRA dan TCPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929890/bei-pantau-saham-multistrada-arah-sarana-masa-usai-meroket-55-f2xb0jRsL4.jpg
BEI Pantau Saham Multistrada Arah Sarana (MASA) Usai Meroket 55%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/278/2929156/bei-soroti-pergerakan-saham-gpso-dan-bltz-dF9ATC9A0W.jpg
BEI Soroti Pergerakan Saham GPSO dan BLTZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/278/2922004/bei-soroti-saham-menn-setelah-anjlok-24-rLvD4OYOQT.jpg
BEI Soroti Saham MENN Setelah Anjlok 24%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement