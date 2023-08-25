BEI Soroti Gerak Tak Wajar Saham CARE dan CASA

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyoroti saham PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) dan PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA). Pasalnya kedua saham tersebut bergerak tidak wajar atau di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA).

Saham CARE menunjukkan gerak saham yang cenderung turun-naik dalam perdagangan sepekan, melemah tipis 0,98%. Adapun saham CARE ditutup stagnan pada Kamis (24/8) kemarin, di level 505.

Sedangkan CASA, emiten jasa konsultasi manajemen ini cenderung naik-turun sejak lima hari perdagangan, melemah 1,50%. Hingga perdagangan Kamis kemarin, saham CASA cenderung di zona merah dan stagnan di level 655 per saham.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya indikasi pola transaksi yang tidak wajar pada saham CARE dan CASA yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Kamis (24/8/2023).

BEI menyampaikan bahwa pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai CARE adalah informasi tanggal 7 Agustus 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Sebagai informasi, sebelumnya bursa telah mengumumkan UMA atas perdagangan saham CARE pada tanggal 4 Oktober 2022, 19 Januari 2023 dan 9 Mei 2023.