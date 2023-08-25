Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah 0,35% ke 6.875

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:42 WIB
IHSG Sesi I Melemah 0,35% ke 6.875
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sesi pertama Jumat (25/8/2023). Indeks ditutup turun 0,35% atau 23,90 poin ke level 6.875.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,58 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,37 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 588.292 kali. Adapun, sebanyak 287 saham harganya terkoreksi, 191 saham harganya naik dan 242 saham lainnya stagnan.

 BACA JUGA:

Pada sesi pertama, sektor energi memimpin pelemahan dengan terkoreksi sebesar 1,08%, sektor industri turun 0,86%, sektor siklikal turun 0,51%, sektor keuangan turun 0,36%, sektor properti turun 0,32% dan sektor non siklikal turun 0,16%.

Sementara itu, sektor infrastruktur naik 0,84%, sektor kesehatan naik 0,83%, sektor transportasi naik 0,81%, sektor bahan baku naik 0,51% dan sektor teknologi naik 0,12%.

 BACA JUGA:

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,37% ke level 953, indeks IDX30 turun 0,34% ke level 494, indeks MNC36 turun 0,51% ke level 367, serta indeks JII turun 0,37% ke level 554.

Halaman:
1 2
