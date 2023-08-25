IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.895 Sambut Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah 3,9 poin atau 0,06% ke level 6.895,44.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (25/8/2023), terdapat 191 saham menguat, 314 saham melemah dan 247 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,9 triliun dari 17,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,27% ke 953,782, indeks JII turun 0,38% ke 553,934, indeks IDX30 turun 0,28% ke 494,117 dan indeks MNC36 melemah 0,41% ke 367,805.

Indeks sektoral kompak melemah diantaranya energi 1,03%, industri 1,19%, non siklikal 0,1%, siklikal 0,74%, keuangan 0,28%, properti 0,63%, teknologi 0,47%. Sedangkan yang melemah ada bahan baku 0,6%, infrastruktur 0,85%, transportasi 1,16% dan kesehatan stagnan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) naik 14,13% di Rp525, PT Mitra Pack Tbk (PTMP) naik 10,60% di Rp167 dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menguat 9,09% di Rp96.