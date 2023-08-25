Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.895 Sambut Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:20 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.895 Sambut Akhir Pekan
IHSG ditutup melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah 3,9 poin atau 0,06% ke level 6.895,44.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (25/8/2023), terdapat 191 saham menguat, 314 saham melemah dan 247 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,9 triliun dari 17,9 miliar saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 turun 0,27% ke 953,782, indeks JII turun 0,38% ke 553,934, indeks IDX30 turun 0,28% ke 494,117 dan indeks MNC36 melemah 0,41% ke 367,805.

Indeks sektoral kompak melemah diantaranya energi 1,03%, industri 1,19%, non siklikal 0,1%, siklikal 0,74%, keuangan 0,28%, properti 0,63%, teknologi 0,47%. Sedangkan yang melemah ada bahan baku 0,6%, infrastruktur 0,85%, transportasi 1,16% dan kesehatan stagnan.

 BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) naik 14,13% di Rp525, PT Mitra Pack Tbk (PTMP) naik 10,60% di Rp167 dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menguat 9,09% di Rp96.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875088/ihsg-awal-september-2023-dibuka-menguat-0-16-ke-6-964-GT376INb2U.JPG
IHSG Awal September 2023 Dibuka Menguat 0,16% ke 6.964
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875059/ihsg-hari-ini-berpotensi-menguat-mampu-tembus-level-7-000-jelang-akhir-pekan-2z0iyXRAeD.JPG
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Mampu Tembus Level 7.000 Jelang Akhir Pekan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874711/ihsg-berakhir-turun-ke-6-953-di-akhir-agustus-2023-HUS7ZqtHZ9.jpg
IHSG Berakhir Turun ke 6.953 di Akhir Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874532/ihsg-sesi-i-melemah-0-48-ke-level-6-933-zV8FUu4vlW.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,48% ke Level 6.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874377/ihsg-akhir-agustus-2023-dibuka-menguat-ke-level-6-972-WYzs0GYA2F.jfif
IHSG Akhir Agustus 2023 Dibuka Menguat ke Level 6.972
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874334/ihsg-bakal-uji-level-7-000-hari-ini-simak-analisanya-BojAYjVbin.jfif
IHSG Bakal Uji Level 7.000 Hari Ini, Simak Analisanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement