Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Rebound, Brent dan WTI Naik 0,2%

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:25 WIB
Harga Minyak <i>Rebound</i>, Brent dan WTI Naik 0,2%
Harga Minyak Mentah 2023. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak balik menguat pada akhir perdagangan Kamis. Harga minyak sempat turun di awal sesi karena kekhawatiran permintaan dan menguatnya dolar, namun bangkit setelah laporan penurunan stok minyak di Eropa.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat 15 sen atau 0,2% menjadi USD83,36 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober menguat 16 sen atau 0,2% menjadi USD79,05 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga minyak pulih setelah konsultan Belanda Insights Global mengungkapkan data yang menunjukkan stok minyak yang disimpan di penyimpanan independen di pusat penyulingan dan penyimpanan Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) turun 3,0% pada minggu terakhir.

Harga minyak diperdagangkan lebih rendah pada sebagian besar sesi, sebelum mendorong lebih tinggi pada setengah jam terakhir perdagangan.

Analis UBS Giovanni Staunovo menilai, jatuhnya stok produk olahan di Eropa dan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS dengan tenor 2 tahun menjadi pendorong harga minyak. Seraya menambahkan, volatilitas kemungkinan akan terus berlanjut sampai investor mendapatkan kejelasan mengenai langkah Federal Reserve AS selanjutnya.

Pejabat Federal Reserve dan gubernur bank-bank sentral global lainnya sedang menuju ke Jackson Hole. Ketua Fed Jerome Powell akan berpidato di simposium pada hari ini.

Investor pun berhati-hati menjelang pernyataannya mengangkat mata uang safe-haven dolar, yang membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga mengurangi permintaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement