Harga Minyak Rebound, Brent dan WTI Naik 0,2%

JAKARTA - Harga minyak balik menguat pada akhir perdagangan Kamis. Harga minyak sempat turun di awal sesi karena kekhawatiran permintaan dan menguatnya dolar, namun bangkit setelah laporan penurunan stok minyak di Eropa.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat 15 sen atau 0,2% menjadi USD83,36 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober menguat 16 sen atau 0,2% menjadi USD79,05 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga minyak pulih setelah konsultan Belanda Insights Global mengungkapkan data yang menunjukkan stok minyak yang disimpan di penyimpanan independen di pusat penyulingan dan penyimpanan Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) turun 3,0% pada minggu terakhir.

Harga minyak diperdagangkan lebih rendah pada sebagian besar sesi, sebelum mendorong lebih tinggi pada setengah jam terakhir perdagangan.

Analis UBS Giovanni Staunovo menilai, jatuhnya stok produk olahan di Eropa dan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS dengan tenor 2 tahun menjadi pendorong harga minyak. Seraya menambahkan, volatilitas kemungkinan akan terus berlanjut sampai investor mendapatkan kejelasan mengenai langkah Federal Reserve AS selanjutnya.

Pejabat Federal Reserve dan gubernur bank-bank sentral global lainnya sedang menuju ke Jackson Hole. Ketua Fed Jerome Powell akan berpidato di simposium pada hari ini.

Investor pun berhati-hati menjelang pernyataannya mengangkat mata uang safe-haven dolar, yang membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga mengurangi permintaan.