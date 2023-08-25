Harga Emas Akhirnya Turun, Investor Fokus pada Kebijakan The Fed

JAKARTA - Harga emas akhirnya menurun di akhir perdagangan Kamis. Hal ini menghentikan kenaikan empat hari berturut-turut karena dolar menguat dan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga naik.

Saat ini para pedagang sedang menantikan Pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang disampaikan di Simposium Ekonomi tahunan Jackson Hole pada hari ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange turun USD1,00 atau 0,05% menjadi USD1.947,10 per ounce. Harga emas sempat menyentuh level tertinggi di USD1.951,30 dan terendah di USD1.939,20.

Harga emas tertekan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan naik 4,1 basis poin menjadi 4,224%. Kemudian indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya juga naik 0,5% menjadi 103,93.

"Jalur suku bunga global di masa depan benar-benar masuk dalam agenda. Pada simposium tersebut setelah berbulan-bulan kenaikan suku bunga yang agresif," kata Analis Pasar The Royal Mint, Stuart O'Reilly, dikutip dari Antara, Jumat (25/8/2023).

"Banyak pedagang emas menahan napas untuk mengantisipasi sinyal potensial dari para pemimpin ekonomi dunia," katanya.

Meskipun investor emas berada dalam mode tunggu dan lihat, diperkirakan bahwa Powell akan menegaskan kembali komitmennya terhadap data ekonomi.

"Jika Powell mengindikasikan bahwa suku bunga AS akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama, meskipun tekanan upah baru-baru ini mereda, maka harga emas bisa terkena dampaknya," ujarnya.