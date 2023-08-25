Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Akhirnya Turun, Investor Fokus pada Kebijakan The Fed

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:33 WIB
Harga Emas Akhirnya Turun, Investor Fokus pada Kebijakan The Fed
Harga Emas Turun Jelang Pidator Ketua The Fed. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas akhirnya menurun di akhir perdagangan Kamis. Hal ini menghentikan kenaikan empat hari berturut-turut karena dolar menguat dan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga naik.

Saat ini para pedagang sedang menantikan Pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang disampaikan di Simposium Ekonomi tahunan Jackson Hole pada hari ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange turun USD1,00 atau 0,05% menjadi USD1.947,10 per ounce. Harga emas sempat menyentuh level tertinggi di USD1.951,30 dan terendah di USD1.939,20.

Harga emas tertekan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan naik 4,1 basis poin menjadi 4,224%. Kemudian indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya juga naik 0,5% menjadi 103,93.

"Jalur suku bunga global di masa depan benar-benar masuk dalam agenda. Pada simposium tersebut setelah berbulan-bulan kenaikan suku bunga yang agresif," kata Analis Pasar The Royal Mint, Stuart O'Reilly, dikutip dari Antara, Jumat (25/8/2023).

"Banyak pedagang emas menahan napas untuk mengantisipasi sinyal potensial dari para pemimpin ekonomi dunia," katanya.

Meskipun investor emas berada dalam mode tunggu dan lihat, diperkirakan bahwa Powell akan menegaskan kembali komitmennya terhadap data ekonomi.

"Jika Powell mengindikasikan bahwa suku bunga AS akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama, meskipun tekanan upah baru-baru ini mereda, maka harga emas bisa terkena dampaknya," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188368/harga_emas-JaBW_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188335/emas_antam-3jVk_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188179/harga_emas_antam-Gy5D_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 6 Desember Turun, Cek Daftar Terbarunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187969/emas-mKIc_large.jpg
Emas Masuk Simbara Mulai 2026, Harga Bakal Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187941/emas_antam-qEeX_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 5 Desember Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement