Cara dan Link Pendaftaran Seleksi CPNS 2023

JAKARTA - Masyarakat yang mau ikut seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 dapat memperhatikan jadwal pendaftaran yang dimulai 17 September. Jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi tersebut berlaku untuk seleksi CPNS dan PPPK 2023.

Terkait informasi pelaksanaan seleksi CASN 2023, Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN Nur Hasan mengimbau agar masyarakat khususnya calon pelamar CASN agar merujuk pada laman resmi pemerintah.

“Pelamar CASN diminta mencermati betul ketentuan pendaftaran yang diumumkan oleh masing-masing instansi mulai 16 September 2023 sebelum melakukan pendaftaran di portal SSCASN BKN,” terangnya, Jumat (25/8/2023).

Sebelum melakukan pendaftaran, ada tiga hal yang mesti diperhatikan pelamar CASN 2023.

1. Siapin Hal-Hal yang Bersifat Administrasi

Hal itu seperti pas foto, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, dan lain-lain.

“Persoalan-persoalan administrasi kayak gini dari yang udah-udah banyak yang diabaikan oleh pendaftar CASN jadi mereka sering terganjal untuk daftar CASN," katanya.

2. Kumpulin Bahan-Bahan Ujian

3. Siapin Mental Sebelum atau Sesudah Jadi ASN

Karena menjadi PNS tak bisa money oriented, sehingga dibutuhkan pengabdian untuk negara.

BKN menyampaikan jadwal seleksi CASN 2023 kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan instansi daerah lewat Surat BKN Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023.