Seleksi CPNS dan PPPK 2023 Dibuka, Pendaftaran hingga 6 Oktober 2023

JAKARTA - Jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2023 telah diumumkan. Pendaftaran kedua seleksi tersebut hingga 6 Oktober 2023.

Adapun pengumuman seleksi mulai diumukan masing-masing instansi pemerintah pada 16 sampai 30 September 2023. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2023.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN Nur Hasan mengatakan, BKN menyampaikan jadwal seleksi CASN 2023 kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan instansi daerah lewat Surat BKN Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023.

"Setelah pengumuman seleksi diumukan masing-masing instansi, dilanjutkan dengan pendaftaran seleksi mulai 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023," ujarnya, Jumat (25/8/2023).

Terkait informasi pelaksanaan seleksi PPPK dan CPNS yang diadakan dalam CASN 2023, BKN mengimbau masyarakat khususnya calon pelamar CASN agar merujuk pada laman resmi pemerintah.

“Pelamar CASN diminta mencermati betul ketentuan pendaftaran yang diumumkan oleh masing-masing instansi mulai 16 September 2023 sebelum melakukan pendaftaran di portal SSCASN BKN,” terangnya.