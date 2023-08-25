Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bye Dolar AS! Bank Sentral RI, Malaysia dan Thailand Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:54 WIB
Bye Dolar AS! Bank Sentral RI, Malaysia dan Thailand Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal
Bank Sentral tiga negara perkuat kerjasama transaksi lokal (Foto: Bank Indonesia)
JAKARTABank sentral tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand memperkuat kerjasama. Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand menyepakati untuk memperkuat kerja sama guna mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral antara Indonesia dan Thailand, Indonesia dan Malaysia, serta Thailand dan Malaysia, yang telah diimplementasikan sejak 2018.

"Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan mata uang lokal pada transaksi lintas batas yang lebih luas dari cakupan perdagangan dan investasi langsung (direct investment) saat ini, serta melalui sinerginya dengan inisiatif sistem pembayaran lintas negara untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal yang lebih mudah diakses dan efisien," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Signing Ceremony Expansion of Regional Payment Connectivity di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Negara Malaysia, Abdul Rasheed Ghaffour, dan Gubernur Bank Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) ke-10 di Jakarta, Indonesia.

"Kesepakatan ini juga menunjukkan komitmen Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand untuk memperkuat kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral antar ketiga negara," ungkap Perry.

Halaman:
1 2
