Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Temukan Harta Karun, PHI Produksi Minyak 61.000 Barel di Semester I-2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:07 WIB
Temukan Harta Karun, PHI Produksi Minyak 61.000 Barel di Semester I-2023
Temukan Harta Karun Baru, PHI Produksi Minyak 61.000 Barel (Foto: Dokumen PHI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melaporkan produksi minyak dan gas pada semester I-2023. Hingga Juni 2023 PHI mencapai produksi minyak sebesar lebih dari 61 ribu barel per hari (MBOPD). Sementara produksi gas PHI mencapai lebih dari 740 juta standar kaki kubik (MMSCFD).

"Ini mampu melebihi target Perusahaan untuk semester pertama,” kata Direktur Utama PHI John Anis John dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

John Anis menambahkan, untuk mencapai target produksi migas, pihaknya menjalankan strategi yang tepat, antara lain terus mendorong munculnya ide-ide, inovasi, dan penerapan teknologi yang mampu mendukung operasi yang selamat, efektif, efisien dan andal.

John optimis, melalui optimasi dan inovasi Perusahaan dapat mencapai target produksi yang telah ditetapkan dan memastikan keselamatan bagi seluruh pekerja, mitra kerja, dan masyarakat.

“Dalam rangka mendukung pencapaian produksi migas nasional 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas di 2030, PHI terus berinvestasi dalam kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi,” jelas John.

 BACA JUGA:

Pada 2023, PHI melaporkan kegiatan pengeboran baik eksplorasi maupun eksploitasi yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan dan afiliasi.

Pengeboran pengembangan di Lapangan Pamusian (PAM-1090) Pertamina EP Field Tarakan mencatat kesuksesan capaian produksi sebesar 1.000 BOPD. Dalam kegiatan eksplorasi, PHI memperoleh penemuan (discovery) melalui pengeboran sumur Adiwarna 1-x, oleh anak perusahaan PHI, yaitu Pertamina Hulu Mahakam. PHI juga meraih kesuksesan pengeboran sinergi wilayah beririsan di sumur Helios D-1/HLX D-1 (sumur eksplorasi PHSS) and LSE-1147 (sumur pengembangan PEP Sangasanga).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188467/spbu_pertamina-1Cds_large.jpg
Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188312/pertamina-2AKn_large.jpg
Ini Cara Pertamina Salurkan Energi ke Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188310/pertamina-tLOG_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944/bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431/lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement