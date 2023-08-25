Cegah Stunting, MNC Peduli Gandeng Lemonilo Salurkan Makanan Bergizi

MNC Peduli dan Lemonilo Indonesia bagikan makanan di posyandu. (Foto: MPI)

JAKARTA – MNC Peduli menggandeng PT Lemonilo Indonesia Hebat memberikan bahan pangan bergizi kepada peserta Posyandu Flamboyan 8A-8C di Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat pada Jumat (25/8/2023).

Adapun MNC Peduli sejak April 2023 rutin mendukung kegiatan posyandu yang diselenggarakan di Flamboyan 08 Kelurahan Petojo Utara.

Dalam kegiatan ini MNC Peduli memberikan bahan pangan bergizi kepada 239 peserta posyandu.

Hal ini bertujuan untuk menuju generasi Indonesia Emas 2045 perlu membutuhkan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

Oleh karena itu, angka stunting perlu terus ditekan agar memiliki sumber daya manusia yang dapat dapat berperan optimal dalam menopang Indonesia ke depannya.