AS-China Memanas, Sri Mulyani: Kita Tak Bisa Memilih Negara Tetangganya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membahas soal perkembangan tekanan geopolitik global yang kian memanas.

Dia menyebut bahwa tekanan ini diprediksi memburuk.

"Tekanan antara Amerika Serikat dan China, karena itu terkait dengan kawasan kita. Sebagai negara tetangga yang dekat, kita tidak bisa memilih tetangganya, tetapi kita bisa memilih hubungan seperti apa yang bisa lebih baik dan saling menguntungkan," kata Sri dalam Opening Speech the 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Kemudian, dia langsung meminta para menkeu dan gubernur bank sentral se-ASEAN untuk terus waspada dan tangkas. Terlebih lagi, pengembangan ekonomi regional dan global bisa berevolusi dan berubah begitu cepat.

"Sehingga, semua harus bisa merespon perubahan ini dengan cepat, tangkas dan efektif. Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah lembaga sektoral kita, kita akan menghabiskan banyak waktu kita hari ini dalam diskusi kebijakan strategis terkait dengan isu global, outlook dan tantangan ekonomi regional, serta beberapa agenda tematik dalam rangka mempromosikan pembiayaan infrastruktur dan transisi keuangan di kawasan," papar Sri.