Gandeng MNC Peduli Atasi Stunting, Lemonilo: Anak Indonesia Berhak Dapat Makanan Bergizi

MNC Peduli dan Lemonilo Indonesia bagikan makanan di posyandu. (Foto: MPI)

JAKARTA - PT Lemonilo Indonesia Hebat bekerja sama dengan MNC Peduli memberikan bahan pangan bergizi kepada peserta Posyandu Flamboyan 8A-8C di Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat pada Jumat (25/8/2023).

CTO dan Co-founder Lemonilo Johannes Ardiant mengatakan bahwa sebagai perusahaan healthy lifestyle consumer goods, Lemonilo ingin ikut berperan dengan cara membuka akses hidup sehat dan mendukung pemberian gizi seimbang.

Johannes percaya bahwa anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bahan pangan bergizi.

"Maka dari itu, kami senang dapat bergabung dalam program MNC Peduli dan berterima kasih kepada MNC yang telah menyelenggarakan program ini,” ujarnya siang ini.

Adapun MNC Peduli sejak April 2023 rutin mendukung kegiatan posyandu yang diselenggarakan di Flamboyan 08 Kelurahan Petojo Utara.

Dalam kegiatan ini MNC Peduli memeberikan bahan pangan bergizi kepada 239 peserta posyandu.