Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 6 Negara yang Bakal Gabung BRICS pada 2024

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:32 WIB
Daftar 6 Negara yang Bakal Gabung BRICS pada 2024
6 negara bakal gabung BRICS pada 2024. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA - Ada sebanyak enam negara yang akan bergabung BRICS sebagai anggota baru pada 2024.

Diketahui bahwa BRICS, merupakan kelompok beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

 BACA JUGA:

Dilansir VOA di Jakarta, Jumat (25/8/2023), Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebutkan negara-negara yang akan bergabung yakni Iran, Arab Saudi, Argentika, Ethiopia, Mesir dan Unit Emirat Arab.

Ramaphosa, yang negaranya saat ini memimpin BRICS, menyampaikan pengumuman tersebut pada pertemuan puncak blok itu di Johannesburg.

 BACA JUGA:

Kelima anggota saat ini sepakat pada pertemuan puncak yang digelar pada minggu ini untuk memperluas blok tersebut setelah dua hari perundingan, meskipun Ramaphosa mengatakan gagasan perluasan tersebut telah dibahas selama lebih dari setahun.

Adapun ini kedua kalinya BRICS memutuskan untuk melakukan ekspansi. Blok ini dibentuk pada 2009 oleh Brazil, Rusia, India dan China. Afrika Selatan bergabung pada 2010. Blok BRICS saat ini mewakili sekitar 40% populasi dunia dan menyumbang lebih dari seperempat PDB global.

Tiga pemimpin kelompok lainnya, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping, menghadiri pertemuan puncak tersebut dan hadir bersama Ramaphosa pada pengumuman tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement