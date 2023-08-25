Daftar 6 Negara yang Bakal Gabung BRICS pada 2024

JAKARTA - Ada sebanyak enam negara yang akan bergabung BRICS sebagai anggota baru pada 2024.

Diketahui bahwa BRICS, merupakan kelompok beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Dilansir VOA di Jakarta, Jumat (25/8/2023), Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebutkan negara-negara yang akan bergabung yakni Iran, Arab Saudi, Argentika, Ethiopia, Mesir dan Unit Emirat Arab.

Ramaphosa, yang negaranya saat ini memimpin BRICS, menyampaikan pengumuman tersebut pada pertemuan puncak blok itu di Johannesburg.

Kelima anggota saat ini sepakat pada pertemuan puncak yang digelar pada minggu ini untuk memperluas blok tersebut setelah dua hari perundingan, meskipun Ramaphosa mengatakan gagasan perluasan tersebut telah dibahas selama lebih dari setahun.

Adapun ini kedua kalinya BRICS memutuskan untuk melakukan ekspansi. Blok ini dibentuk pada 2009 oleh Brazil, Rusia, India dan China. Afrika Selatan bergabung pada 2010. Blok BRICS saat ini mewakili sekitar 40% populasi dunia dan menyumbang lebih dari seperempat PDB global.

Tiga pemimpin kelompok lainnya, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping, menghadiri pertemuan puncak tersebut dan hadir bersama Ramaphosa pada pengumuman tersebut.