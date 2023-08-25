Kawasan Industri Pulogadung Raup Laba Rp39 Miliar di Semester I-2023

JAKARTA – Pengelola Kawasan Industri Pulogadung raup laba Rp39 miliar di semester I 2023. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) mencatat pendapatan tumbuh 133% year on year pada semester I 2023.

Laba bersih perseroan sebesar Rp39 miliar tumbuh sebesar 147% dari capaian laba semester I pada 2022.

“Tren positif atas capaian keuangan PT JIEP kembali bisa ditorehkan dan juga ditingkatkan pada semester I tahun ini, tentu tren tersebut diharapkan dapat bertahan dan juga meningkat seiring realisasi-realisasi program strategis untuk pencapaian target keuangan tahun ini,” papar Plh. Direktur Utama PT JIEP Dharma Satriadi, Jumat (25/8/2023).

Dharma menambahkan bahwa upaya perseroan dalam mencapai laba bersih sesuai dengan RKAP 2023 masih on track dan optimis dapat dicapai oleh PT JIEP dengan memaksimalkan potensi pendapatan pada produk-produk unggulan seperti tanah kavling industri, pergudangan, bangunan pabrik siap pakai serta pendapatan di sektor retail.

BACA JUGA: Erick Thohir Butuh Waktu Tiga Tahun Pindahkan Pindad dan PTDI ke Kawasan Industri Subang

“Tahun ini realisasi penyerapan investasi juga masih kami terus upayakan demi menciptakan sumber pendapatan yang bersifat recurring untuk mendukung sumber pendapatan utama agar keberlanjutan operasional perseroan dalam memberikan kontribusi ekonomi pada negara dapat terus tercapai,” ungkap Dharma.