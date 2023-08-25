Dapat Makanan Bergizi dari MNC Peduli, Warga: Membantu Tumbuh Kembang Anak

JAKARTA - MNC Peduli bekerja sama dengan PT Lemonilo Indonesia Hebat memeberikan bahan pangan bergizi kepada 239 peserta posyandu.

Ketua Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Petojo Utara, Jakarta, Irwansyah berterima kasih atas kehadiran MNC Peduli yang sudah sejak April 2023 membantu menyalurkan bantuan kepada peserta Posyandu Flamboyan 8A-8C di Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat.

"MNC ini sudah membantu kami khususnya ibu balita dan lansia sejak April 2023 kemarin. Tentunya ini sangat membantu kami karena MNC peduli telah masuk ke wilayah RW 08 Petojo Utara," katanya di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Adapun pada kali ini, Irwansyah mengatakan gebyar posyandu untuk balita dan lansia ini sejalan dengan apa yang menjadi program pemerintah untuk dapat mencegah stunting di Indonesia.

"Harapan tentunya dengan apa yang diberikan MNC ini akan menjadi manfaat yang besar bagi khususnya balita dan membantu pemerintah dalam pencegahan stunting," katanya.

Di tempat yang sama, Muthia salah seorang warga mengucapkan syukur atas adanya program posyandu dan bantuan yang diberikan MNC Peduli. Hal tersebut berguna untuk memantau tumbuh kembang anaknya.