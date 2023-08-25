Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Makanan Bergizi dari MNC Peduli, Warga: Membantu Tumbuh Kembang Anak

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:49 WIB
Dapat Makanan Bergizi dari MNC Peduli, Warga: Membantu Tumbuh Kembang Anak
Warga antusias terima makanan bergizi dari MNC Peduli dan Lemonilo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli bekerja sama dengan PT Lemonilo Indonesia Hebat memeberikan bahan pangan bergizi kepada 239 peserta posyandu.

Ketua Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Petojo Utara, Jakarta, Irwansyah berterima kasih atas kehadiran MNC Peduli yang sudah sejak April 2023 membantu menyalurkan bantuan kepada peserta Posyandu Flamboyan 8A-8C di Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

"MNC ini sudah membantu kami khususnya ibu balita dan lansia sejak April 2023 kemarin. Tentunya ini sangat membantu kami karena MNC peduli telah masuk ke wilayah RW 08 Petojo Utara," katanya di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Adapun pada kali ini, Irwansyah mengatakan gebyar posyandu untuk balita dan lansia ini sejalan dengan apa yang menjadi program pemerintah untuk dapat mencegah stunting di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Harapan tentunya dengan apa yang diberikan MNC ini akan menjadi manfaat yang besar bagi khususnya balita dan membantu pemerintah dalam pencegahan stunting," katanya.

Di tempat yang sama, Muthia salah seorang warga mengucapkan syukur atas adanya program posyandu dan bantuan yang diberikan MNC Peduli. Hal tersebut berguna untuk memantau tumbuh kembang anaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement