Pengguna Naik, KCI Kaji Penambahan KA Commuterline di Jatim

MALANG – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengkaji penambahan kereta api (KA) Commuter Line di Jawa Timur. Hal ini seiring dengan meningkatnya pengguna KA Commuterline.

Sejauh ini kapasitas maksimal penumpang di setiap rangkaian KA Commuter Line mencapai 120%.

"Saat ini kita masih menggunakan kereta K3, di mana kemarin kami juga mendapatkan masukan kapasitasnya masih terbatas, ada kereta yang awalnya kapasitas 150, saat ini kita turunkan menjadi 120 supaya penumpang nyaman, karena kan masih menggunakan kereta lokal," kata Vice President (VP) Corporate Secretary KCI Anne Purba, Jumat (25/8/2023).

Hal ini membuat KCI tengah melakukan kajian kemungkinan menambah rangkaian perjalanan KA Commuter Line di Jawa Timur, khususnya untuk KA Commuter Line Penataran Dhoho dan Arjonegoro yang melayani relasi Stasiun Sidoarjo - Stasiun Cepu.

"Kami akan berupaya untuk menambah perjalanan terkoordinasi dengan stakeholder seperti DJKA, supaya meningkatkan kapasitas angkut yang ada di khususnya wilayah 8, mulai dari Surabaya, Malang, Blitar dan sebaliknya. Kami coba nanti terus melakukan evaluasi kebutuhan-kebutuhan di kereta lokal ini," tuturnya.