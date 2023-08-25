Irjen Kementan Bagikan Bibit dan Pupuk demi Jaga Ketahanan Pangan

SAMBAS – Kementerian Pertanian melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi dampak El Nino. Hal ini ditegaskan oleh Inspektorat Kenderal Kementerian Pertanian.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Irjen Kementan Jan Maringka adalah mendorong peran Gereja di Kabupaten Sambas untuk ikut berperan menjaga ketahanan pangan.

Jan Maringka datang langsung ke Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong peran serta gereja dalam menjaga ketahanan pangan.

Dukungan nyata dorongan tersebut yakni dengan menanam bibit tanaman bersama para petani dan pihak Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB di Kabupaten Sambas.

Adapun dukungan lainnya juga dilakukan Jan Maringka dengan memberikan bantuan pupuk ke sejumlah kelompok tani.