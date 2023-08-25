Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Naik LRT Jabodebek, Beroperasi dari Jam 5 Pagi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:04 WIB
Cara Naik LRT Jabodebek, Beroperasi dari Jam 5 Pagi
Cara naik LRT Jabodebek. (Foto: MPI)
JAKARTA - LRT Jabodebek dikabarkan akan beroperasi pada akhir Agustus 2023.

Di mana LRT Jabodebek diharapkan dapat menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya.

Nantinya akan terdapat 434 perjalanan LRT Jabodebek yang siap melayani penumpang setiap hari.

Di mana, kapasitas satu rangkaian LRT Jabodebek dapat menampung hingga 1.308 penumpang.

EVP of Corporate Secretary PT KAI (Persero), Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, total ada 31 rangkaian kereta (trainset) yang disiapkan. Rinciannya, 27 trainset untuk operasional dan empat rangkaian lainnya digunakan sebagai cadangan.

Adapun setiap rangkaian kereta LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

“Nantinya pada saat beroperasi penuh, waktu operasional LRT Jabodebek akan dimulai pukul 05.00 WIB hingga 23.30 WIB," ujar Raden, Jumat (25/8/2023).

