Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Limbah PLTN Fukushima Dibuang ke Laut, China Langsung Stop Impor Produk Jepang

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:06 WIB
Heboh Limbah PLTN Fukushima Dibuang ke Laut, China Langsung Stop Impor Produk Jepang
PLTN Fukushima Lepas Limbah ke Laut. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Air limbah PLTN Fukushima Jepang dilepaskan ke Samudra Pasifik. Apa yang diputuskan Pemerintah Jepang pun menuari protes dari banyak negara.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ini pernah terdampak gempa dan tsunami pada 2011. Hal tersebut menyebabkan tiga reaktornya hancur dan pendinginnya terus bocor.

Kemarin atau Kamis 24 Agustus 2023, PLTN Fukushima mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah ke Samudra Pasifik. Pihak pemerintah dan perusahaan listrik air limbah dari PLTN Fukushima menilai hal tersebut tentu aman.

PM Jepang Fumio Kishida juga berjanji melindungi reputasi industri perikanan.

Meski begitu, sejumlah ilmuwan belum tahu seberapa besar dampak tersebut. Pasalnya harus dilakukan penelitan lebih lanjut.

"Pembuangan radiasi ke laut adalah isu yang sangat politis. Saya mengerti kekhawatiran orang-orang dan itu karena kami, sebagai ilmuan, belum menjelaskan hal itu dengan baik. Kami harus melakukan lebih banyak penjelasan," ujar Center for Radiation Research, Education, and Innvoation at the University of Adelaide Tony Hooker, dikutip dari Instagram VOA Indonesia, Jumat (25/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148882/uranium-qHTo_large.jpg
4 Fakta RI Simpan Harta Karun Nuklir, 24.112 Ton Uranium Ditemukan di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148608/uranium-WjpD_large.jpg
RI Punya Harta Karun Uranium 24.112 Ton di Kalimantan, Bahan Baku Nuklir yang Tersembunyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/320/3134239/pltn_ri-mdBt_large.jpg
Teknologi Nuklir dari Inggris Bakal Kembangkan PLTN RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/470/3121963/pltn-gy0J_large.jpg
Indonesia Bangun PLTN, Ini Hal 5 yang Perlu Dipersiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094492/ri-kembangkan-pltn-china-hingga-rusia-tertarik-PAAaBU0xUr.jpg
RI Kembangkan PLTN, China hingga Rusia Tertarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/320/2999671/serius-nih-ri-mau-bangun-pltn-simak-kabar-terbarunya-a4CuuIESQm.png
Serius Nih! RI Mau Bangun PLTN, Simak Kabar Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement