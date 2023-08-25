Heboh Limbah PLTN Fukushima Dibuang ke Laut, China Langsung Stop Impor Produk Jepang

JAKARTA - Air limbah PLTN Fukushima Jepang dilepaskan ke Samudra Pasifik. Apa yang diputuskan Pemerintah Jepang pun menuari protes dari banyak negara.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ini pernah terdampak gempa dan tsunami pada 2011. Hal tersebut menyebabkan tiga reaktornya hancur dan pendinginnya terus bocor.

Kemarin atau Kamis 24 Agustus 2023, PLTN Fukushima mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah ke Samudra Pasifik. Pihak pemerintah dan perusahaan listrik air limbah dari PLTN Fukushima menilai hal tersebut tentu aman.

PM Jepang Fumio Kishida juga berjanji melindungi reputasi industri perikanan.

Meski begitu, sejumlah ilmuwan belum tahu seberapa besar dampak tersebut. Pasalnya harus dilakukan penelitan lebih lanjut.

"Pembuangan radiasi ke laut adalah isu yang sangat politis. Saya mengerti kekhawatiran orang-orang dan itu karena kami, sebagai ilmuan, belum menjelaskan hal itu dengan baik. Kami harus melakukan lebih banyak penjelasan," ujar Center for Radiation Research, Education, and Innvoation at the University of Adelaide Tony Hooker, dikutip dari Instagram VOA Indonesia, Jumat (25/8/2023).