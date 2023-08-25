Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Harga Sembako, Presiden Jokowi: Saya Lihat Baik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:41 WIB
Cek Harga Sembako, Presiden Jokowi: Saya Lihat Baik
Presiden Jokowi cek harga pangan (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi meninjau harga sembako di Pasar Brahrang, Kota Binjai, Sumatra Utara, hari ini. Jokowi mengecek harga pangan mulai dari bawang hingga beras.

Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden menuturkan bahwa kondisi harga bahan pokok di pasar tersebut terpantau baik.

"Saya lihat harganya baik. Tadi kayak bawang merah ada yang Rp20 ribu ada yang Rp22 ribu saya kira harga itu baik karena di Jawa saya ingat Rp24 (ribu) sampai Rp26 (ribu). Baik, harganya baik, di Jawa Rp24-26 (ribu), di sini Rp20-22 (ribu) kan baik," kata Presiden, Jumat (25/8/2023).

Kepala Negara mengatakan bahwa terdapat kenaikan harga beras premium. Namun, Presiden melanjutkan, untuk harga daging ayam di pasar tersebut menunjukkan angka yang baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087272/waspada-lonjakan-harga-pangan-jelang-pilkada-dan-nataru-2025-huIxAGpS2A.jpg
Waspada Lonjakan Harga Pangan Jelang Pilkada dan Nataru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/320/3010181/pedagang-ngeluh-tomat-mahal-harga-tinggi-sejak-lebaran-T1MIUUndbG.jpg
Pedagang Ngeluh Tomat Mahal, Harga Tinggi Sejak Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/320/2979830/harga-sembako-masih-mahal-meski-ada-operasi-pasar-kenapa-w627zZKEIu.jpg
Harga Sembako Masih Mahal meski Ada Operasi Pasar, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/320/2923624/ribuan-warga-rebutan-paket-sembako-murah-rp50-ribu-CUb3ReuRbz.jpg
Ribuan Warga Rebutan Paket Sembako Murah Rp50 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/320/2867784/partai-perindo-gelar-bazar-sembako-murah-di-cakung-jakata-timur-ZeXl9G2Cnb.jpg
Partai Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Cakung Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/320/2834192/pengumuman-ada-sembako-murah-beras-hingga-minyak-goreng-cuma-segini-harganya-jyeu7efvFV.jpg
Pengumuman! Ada Sembako Murah, Beras hingga Minyak Goreng Cuma Segini Harganya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement