Cek Harga Sembako, Presiden Jokowi: Saya Lihat Baik

JAKARTA - Presiden Jokowi meninjau harga sembako di Pasar Brahrang, Kota Binjai, Sumatra Utara, hari ini. Jokowi mengecek harga pangan mulai dari bawang hingga beras.

Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden menuturkan bahwa kondisi harga bahan pokok di pasar tersebut terpantau baik.

"Saya lihat harganya baik. Tadi kayak bawang merah ada yang Rp20 ribu ada yang Rp22 ribu saya kira harga itu baik karena di Jawa saya ingat Rp24 (ribu) sampai Rp26 (ribu). Baik, harganya baik, di Jawa Rp24-26 (ribu), di sini Rp20-22 (ribu) kan baik," kata Presiden, Jumat (25/8/2023).

Kepala Negara mengatakan bahwa terdapat kenaikan harga beras premium. Namun, Presiden melanjutkan, untuk harga daging ayam di pasar tersebut menunjukkan angka yang baik.