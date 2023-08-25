SPAM Mebidang Diresmikan, Menteri PUPR: Masyarakat Bisa Minum Air Berkualitas

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang yang berada di Kota Binjai, Sumatera Utara.

“Alhamdulillah pada pagi ini telah selesai SPAM Mebidang yang menelan anggaran Rp948 miliar. Ini kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Kalau kerja sama berjalan dengan baik seperti ini, maka pembangunan juga berjalan dengan cepat,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/8/2023).

Presiden Jokowi juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan keberlanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya minta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar menindaklanjuti sambungan-sambungan ke 88.000 rumah tangga, karena menyangkut 440 ribu jiwa, sangat besar sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Menteri Basuki pun juga mengatakan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Minum beserta Jaringan Distribusi Utama (JDU) ini dilaksanakan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui BPPW Sumatera Utara mulai 2018 hingga 2023.

“Layanan SPAM diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air bersih,” katanya.