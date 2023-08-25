Mata Uang Pakistan Rupee Anjlok ke Level Terendah Sepanjang Sejarah, Ini Dampak Mengerikannya

JAKARTA – Mata uang Pakistan Rupee anjlok ke level terendah sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pakistan, nilai mata uang negara tersebut anjlok hingga lebih dari 300 rupee per USD.

Pelemahan nilai tukar ini meningkatkan kekhawatiran akan semakin mahalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari karena konsumen menghadapi inflasi yang kian meningkat.

Melansir VOA, Jumat (25/8/2023), penurunan terbaru terjadi setelah rupee jatuh ke titik terendah dalam dua hari terakhir ini. Rupee Pakistan telah kehilangan lebih dari sepertiga nilainya terhadap dolar AS dalam setahun terakhir seiring upaya keras negara itu mengatasi tumpukan utang.

Para pakar mengatakan nilai rupee terdepresiasi karena meningkatnya permintaan akan dolar setelah pembatasan impor, yang diberlakukan oleh pemerintah tahun lalu untuk menyelamatkan cadangan dolar yang menipis, berakhir pada bulan Juni.

"Karena tidak terjadi impor, kami dapat menopang nilai rupee, secara artifisial, terhadap dolar AS," ujar ekonom Ammar Habib Khan kepada VOA. Khan adalah peneliti senior non-residen yang berbasis di Pakistan di lembaga Atlantic Council yang berkantor di Washington.

Membuka impor merupakan syarat bagi Pakistan untuk mendapatkan dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar USD3 miliar yang sangat dibutuhkan oleh negara itu. Kesepakatan tersebut dicapai pada bulan Juli setelah beberapa putaran negosiasi yang alot di mana pihak pemberi pinjaman menuntut reformasi ekonomi yang masif.