HOME FINANCE HOT ISSUE

Petani Mudah Dapat Pupuk dan Modal dengan Cara Ini

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:19 WIB
Petani Mudah Dapat Pupuk dan Modal dengan Cara Ini
Cara Mudah Petani Dapatkan Pupuk dan Modal. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan program supaya petani mudah untuk mendapatkan pupuk dan permodalan yang dibutuhkan. 

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pihaknya menyiapkan Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) untuk memberikan berbagai kemudahan mulai dari pupuk hingga akses permodalan melalui ekosistem pertanian.

Di sini, lanjut Rahmad, petani akan terhubung dengan ekosistem pertanian sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses pupuk hingga mendapat permodalan. Ekosistem pertanian ini merupakan bentuk kolaborasi antara BUMN.

“Makmur ini merupakan ekosistem pertanian yang menggunakan 100% pupuk nonsubsidi, bagaimana program ini bisa bermanfaat dan menguntungkan petani karena dari Pupuk Indonesia menyediakan pendampingan, kemudian pupuknya disesuaikan dengan dosisnya, pupuknya tepat waktu,” terangnya, Jumat (25/8/2023).

Adapun ekosistem pertanian yang dimaksud mulai dari project leader, asuransi, Lembaga keuangan, teknologi pertanian, agro input, pemda, dan offtaker. Dengan begitu, petani yang bergabung program Makmur mendapat pendampingan, pendanaan dari perbankan, jaminan asuransi, jaminan penyerapan produksi dari semua stakeholder yang terlibat dalam ekosistem.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
