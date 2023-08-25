Advertisement
HOT ISSUE

Rupiah Sore Ini Melemah Rp15.295/USD Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:38 WIB
Rupiah Sore Ini Melemah Rp15.295/USD Jelang Akhir Pekan
Rupiah melemah jelang akhir pekan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup melemah pada perdagangan Jumat (25/8/2023).

Adapun rupiah turun 49 poin di level Rp15.295 dari penutupan sebelumnya di Rp15.246.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS setelah data menunjukkan bahwa jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun pada minggu lalu.

Sehingga ini menambah serangkaian rilis ekonomi yang telah membantu meredakan kekhawatiran akan terjadinya resesi AS.

"Namun, inflasi tetap berada di atas target The Fed, dan para pedagang khawatir bahwa Ketua The Fed Jerome Powell akan mengindikasikan bahwa suku bunga perlu tetap lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama untuk meredam ancaman ini dalam pidatonya di simposium Jackson Hole di sesi nanti," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (25/8/2023).

Adapun Bank sentral AS telah menaikkan suku bunga jangka pendek secara agresif selama lebih dari setahun untuk mengekang lonjakan inflasi terburuk dalam beberapa dekade.

Hal ini dengan menaikkan suku bunga acuan overnight ke kisaran 5,25%-5,50% pada bulan lalu.

