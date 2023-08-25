MRT Jakarta Jadi Transportasi Resmi Delegasi KTT ASEAN 2023

JAKARTA - MRT Jakarta menjadi transportasi resmi delegasi Konferensi Tingkat Tinggi Asia Tenggara (KTT ASEAN). KTT ASEAN bakal di gelar di Jakarta pada 5-7 September 2023.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, MRT Jakarta sebagai transportasi resmi ini akan memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki modal transportasi yang tidak kalah dengan negara lainnya. Hal tersebut lantaran MRT Jakarta memiliki teknologi yang canggih.

"MRT ini digunakan sebagai memperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai transportasi yang tinggi," katanya dalam acara Kesiapan Venue dan Transportasi KTT Ke-43 ASEAN yang dipantau secara virtual, Jumat (25/8/2023).

Adita berharap bahwa nantinya para delegasi negara dapat merasakan langsung terkait dengan kecanggihan transportasi tersebut juga dengan konektivitas dari MRT Jakarta.

"Delegasi diharapkan langsung dan integrasinya dengan modal transportasi lainnya," katanya.

Sementara itu, Adita mengatakan pihaknya juga akan melakukan skema pengaturan di bandara saat para delegasi tiba di Indonesia.

"Jadi pada prinsipnya pengaturan akan sama seperti pelaksanaan KTT di Labuan Bajo dan KTT G20 di Bali misalnya parkir, lepas landas dan VVIP Room juga sudah dilakukan," katanya.