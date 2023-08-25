Proyek Tol Cijago Rampung, Depok ke Bandara Soetta Cuma 15 Menit

JAKARTA - Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) yang menghubungkan Cinere Serpong dan Serpong Kunciran hingga tembus ke Bandara Soekarno-Hatta selesai pengerjaannya.

"Kalau kita memakai kendaraan dari Limo (Depok) diperkirakan memakan waktu kurang dari 15 menit untuk mencapai Bandara Soekarno-Hatta," kata Dirut Trans Lingkar Kita Jaya Hilman Muchsin di sela-sela peninjauan tol Cijago di Limo Depok dikutip Antara Jumat (25/8/2023).

Namun Hilman belum bisa memastikan berapa tarif yang harus dikeluarkan dari pintu masuk Limo hingga ke Bandara Seokarno Hatta karena harus menghitungnya kembali.

"Belum tahu tarif keseluruhan karena ruas Cinere-Serpong, Kunciran-Bandara beda pengelolanya," jelasnya.

Hilman menjelaskan total biaya tol Cijago dari seksi 1 sampai dengan 3 mencapai Rp3,8 triliun termasuk dengan tanahnya.