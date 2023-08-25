Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kerugian Kebakaran Hawaii Ditaksir Tembus Rp91,2 Triliun

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:07 WIB
Kerugian Kebakaran Hawaii Ditaksir Tembus Rp91,2 Triliun
Kerugian akibat kebakaran hawaii (Foto: Newyorkpost)
A
A
A

JAKARTAKerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dahsyat di Hawaii diperkirakan mencapai USD6 miliar, menurut Moody's RMS.

Melansir CNN Business di Jakarta, Jum'at (25/8/2023), lalu kebakaran yang menewaskan sedikitnya 115 orang dan menghancurkan banyak rumah dan properti bisnis ini menimbulkan kerugian berkisar antara USD4 miliar hingga USD6 miliar setara Rp91,2 triliun (kurs Rp15.200 per USD).

Menurut lembaga pemodelan risiko, Moody's, sekitar 75% dari kerugian tersebut akan ditanggung oleh asuransi karena tingkat penetrasi asuransi yang tinggi di pulau ini. Perkiraan kerugiannya sangat luas.

"Kerusakan properti, isi, dan gangguan bisnis, di seluruh aset perumahan, komersial, industri, mobil, dan infrastruktur," kata Moody's.

"Amplifikasi kerugian pasca bencana diperkirakan akan tinggi dalam peristiwa ini karena efek pulau pada rantai pasokan, biaya tenaga kerja konstruksi yang tinggi secara umum, dampak inflasi selama waktu pemulihan yang diperkirakan lama, dan potensi persyaratan peraturan dan hukum," ujar Wakil Presiden Moody's RMS Rajkiran Vojjala, dalam sebuah siaran pers.

