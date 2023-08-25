Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rencana Merger Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:27 WIB
Rencana <i>Merger</i> Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun?
Rencana merger Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air. (Foto: Garuda Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN menilai konsolidasi atau merger PT Garuda Indonesia Tbk, Citilink Indonesia, dan Pelita Air Service (PAS) tidak berdampak pada harga tiket pesawat.

Artinya, penggabungan tersebut tidak membuat harga pesawat menjadi turun atau murah.

 BACA JUGA:

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, menurunnya harga tiket pesawat kemungkinan kecil terjadi. Alasannya, pelayanan Garuda, Citilink, dan Pelita Air masih tetap berbedah, meki akan di-merger-kan.

"Ya enggak lah (harga tiket turun), nggak mungkin. Karena pasti kelasnya beda, lagian masih dihitung, kelasnya masih beda," ujar Arya saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

 BACA JUGA:

Tahapan awal konsolidasi tiga maskapai penerbangan pelat merah itu masih dikaji dan dihitung, termasuk soal level atau kelasnya.

Halaman:
1 2
