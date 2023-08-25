Bahas Ketahanan Pangan dengan Menkeu ASEAN, Sri Mulyani: Penguatan Kolaborasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahas ketahanan pangan dengan Menkeu ASEAN. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kalau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) menyoroti permasalahan keamanan dan ketahanan pangan di kawasan.

"Kami membahas kemajuan komitmen kami untuk meningkatkan keterlibatan sektor keuangan guna menjamin ketahanan pangan regional dan global melalui penguatan kolaborasi antara proses keuangan ASEAN dan badan-badan sektoral ASEAN lainnya," ujar Sri dalam Konferensi Pers AFMGM di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Kolaborasi lintas sektoral ini tidak hanya mencakup pendanaan.

Sri menyebut bahwa pertama, kolaborasi ini memiliki tujuan pertama untuk memperbaiki kebijakan guna mengurangi tantangan terhadap ketahanan pangan.

"Yang kedua, untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat," ungkap Sri.