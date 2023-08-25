Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahas Ketahanan Pangan dengan Menkeu ASEAN, Sri Mulyani: Penguatan Kolaborasi

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:52 WIB
Bahas Ketahanan Pangan dengan Menkeu ASEAN, Sri Mulyani: Penguatan Kolaborasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahas ketahanan pangan dengan Menkeu ASEAN. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kalau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) menyoroti permasalahan keamanan dan ketahanan pangan di kawasan.

"Kami membahas kemajuan komitmen kami untuk meningkatkan keterlibatan sektor keuangan guna menjamin ketahanan pangan regional dan global melalui penguatan kolaborasi antara proses keuangan ASEAN dan badan-badan sektoral ASEAN lainnya," ujar Sri dalam Konferensi Pers AFMGM di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

 BACA JUGA:

Kolaborasi lintas sektoral ini tidak hanya mencakup pendanaan.

Sri menyebut bahwa pertama, kolaborasi ini memiliki tujuan pertama untuk memperbaiki kebijakan guna mengurangi tantangan terhadap ketahanan pangan.

 BACA JUGA:

"Yang kedua, untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat," ungkap Sri.

Halaman:
1 2
