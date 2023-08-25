Diprediksi Alami Pemulihan di 2023, Ini Cara Mal Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

JAKARTA - Sektor ritel pusat perbelanjaan diproyeksikan akan terus mengalami pemulihan Sepanjang 2023. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan (foot traffic) dan tingkat okupansi mal yang tumbuh signifikan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, tingkat kunjungan di beberapa pusat perbelanjaan sudah 100%, bahkan ada yang sudah melebihi kondisi sebelum pandemi.

Namun begitu, meningkatnya trafik pengunjung mal, rupanya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan daya beli. Era new normal saat ini telah memberikan dampak pada perubahan perilaku konsumen, diantaranya menjadi lebih selektif dan cermat dalam pengaturan keuangan untuk konsumsi.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola mal untuk terus berinovasi mengoptimalkan pertumbuhan bisnisnya. Setidaknya strategi menciptakan stimulan untuk mendorong gairah belanja dengan suguhan produk lengkap berkualitas sesuai dengan tren yang berkembang, serta harga memikat.

Hapimart, pemain baru ritel yang saat ini tengah giat berekpansi di sejumlah pusat perbelanjaan modern, menjadi mitra kolaborasi Agung Podomoro Group-pengelola Mangga 2 Square per tanggal 25 Agustus 2023.