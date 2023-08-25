Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pekerja Swasta Diminta WFH Selama KTT ASEAN di Jakarta

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:56 WIB
Pekerja Swasta Diminta WFH Selama KTT ASEAN di Jakarta
Pekerja Swasta Diminta WFH Selama KTT ASEAN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini diberlakukan selama berlangsungnya KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta.

“Sudah ada edaran dari KemenPAN untuk ASN di DKI, dan edaran dari Gubernur DKI untuk ASN wajib, 50 persen WFH. Ada imbauan kepada swasta tanggal 5 - 7 September diimbau melakukan WFH,” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dalam acara Forum Merdeka Barat 9 Road to ASEAN Summit yang dipantau secara virtual dikutip Antara, Jumat (25/8/2023).

Setya menjelaskan, WFH bagi para pegawai perusahaan swasta hanya bersifat imbauan, sedangkan untuk para 50% ASN bersifat wajib.

“Dan ada imbauan 50% untuk ASN, tapi akan ditingkatkan 75% untuk tanggal 5 - 7 September,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut diimplementasi untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta seiring berlangsungnya KTT Ke-43 ASEAN.

