Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Jadi Mitra Bisnis SPBU BP AKR? Ini Caranya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |22:01 WIB
Mau Jadi Mitra Bisnis SPBU BP AKR? Ini Caranya
Bisnis BBM BP AKR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mau jadi bisnis SPBU BP AKR. Sebagaimana diketahui, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional terus meningkat setiap tahunnya.

Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Gaikindo, penjualan kendaraan roda empat sepanjang tahun 2022 tercatat mencapai lebih dari 1 juta unit, tumbuh 17,4 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) penjualan kendaraan roda dua di tahun 2022 tercatat meningkat 3,2 persen dari tahun sebelumnya menjadi 5,22 juta unit.

Presiden Direktur BP AKR, Vanda Laura menyatakan bahwa meningkatnya angka kepemilikan kendaraan di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pasar yang memiliki potensi besar bagi pengembangan bisnis ritel BBM.

Oleh karena itu, terangnya, BP AKR akan terus melakukan ekspansi dalam mengembangkan jaringan SPBU untuk menghadirkan dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan bakar berkualitas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188401/spbu-590z_large.jpg
Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188344/spbu-W4sU_large.jpg
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188343/bbm_shell-vyA7_large.jpg
SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement