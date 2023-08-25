Mau Jadi Mitra Bisnis SPBU BP AKR? Ini Caranya

JAKARTA – Mau jadi bisnis SPBU BP AKR. Sebagaimana diketahui, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional terus meningkat setiap tahunnya.

Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Gaikindo, penjualan kendaraan roda empat sepanjang tahun 2022 tercatat mencapai lebih dari 1 juta unit, tumbuh 17,4 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) penjualan kendaraan roda dua di tahun 2022 tercatat meningkat 3,2 persen dari tahun sebelumnya menjadi 5,22 juta unit.

Presiden Direktur BP AKR, Vanda Laura menyatakan bahwa meningkatnya angka kepemilikan kendaraan di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pasar yang memiliki potensi besar bagi pengembangan bisnis ritel BBM.

Oleh karena itu, terangnya, BP AKR akan terus melakukan ekspansi dalam mengembangkan jaringan SPBU untuk menghadirkan dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan bakar berkualitas.