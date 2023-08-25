Advertisement
HOT ISSUE

Sri Mulyani Ungkap 3 Kunci Ciptakan Ketangguhan ASEAN

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:16 WIB
Sri Mulyani Ungkap 3 Kunci Ciptakan Ketangguhan ASEAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Jelaskan soal Ketangguhan ASEAN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa ada tiga kunci dalam upaya menciptakan ketangguhan ASEAN, yakni kebijakan struktural, interkonektivitas, serta pembiayaan infrastruktur dan transisi.

“Dalam konteks apakah tekanan global dapat menimbulkan fragmentasi, fokusnya adalah bagaimana ASEAN bisa menciptakan ketangguhan. Fokusnya itu pada kebijakan struktural, interkonektivitas, dan pembiayaan infrastruktur dan transisi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Dia menjelaskan pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menekankan pentingnya penguatan bauran kebijakan makroekonomi kawasan agar negara-negara anggota dapat menggunakan semua alat yang ada untuk menjamin stabilitas perekonomian.

Hal itu dilakukan dengan mengedepankan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, kebijakan dapat mengatasi risiko-risiko yang muncul dari ketegangan global.

Kemudian, pertemuan juga menyoroti perluasan agenda kerja sama lintas sektor, seperti sektor keuangan dengan perumahan maupun ketahanan pangan.

Halaman:
1 2
