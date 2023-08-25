Masyarakat Bisa Naik LRT Jabodebek dengan Tarif Rp1 Mulai Besok

JAKARTA - LRT Jabodebek melakukan uji coba bagi masyarakat dengan tarif Rp1 akan dilakukan Sabtu (26/8/2023) dan Minggu (27/8/2023). Hal ini menyusul jelang diresmikannya pengoperasian LRT Jabodebek yang direncnakan beroperasi pada akhir Agustus 2023.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan masyarakat yang sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan konfirmasi dari pihak LRT Jabodebek akan dapat mengikuti ujicoba operasional terbatas dengan tarif RP1.

“Pada saat uji coba operasional terbatas besok, masyarakat yang telah mendapatkan konfirmasi jadwal keikutsertaannya bisa datang sesuai jadwal yang telah ada dengan tetap membawa Kartu Multi Trip atau Kartu Uang Elektronik dari bank BNI, BRI, BTN, Mandiri, BCA dan bank DKI," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2023).

Kuswardoyo menambahkan, pemilihan hari Sabtu dan Minggu pada uji coba operasional terbatas ini dengan harapan akan lebih banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri, yang bisa mengikuti uji coba tersebut.