HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Diaspora asal Tegal Jalani Bisnis Restoran di Eropa

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:15 WIB
Kisah Diaspora asal Tegal Jalani Bisnis Restoran di Eropa
Diaspora Indoensia Buka Bisnis Restoran di Eropa. (Foto: Okezone.com/VOA)
A
A
A

JAKARTA - Sujono Setiawati bersama suaminya Raimund Stieger menjalankan bisnis restoran di Eropa. Usaha Diaspora asal Tegal, Jawa Tengah, ini sudah berjalan dari tahun 1999.

Bersama suaminya, Sujono Setiawai membuat restoran Eropa Bistro di Herndon, Virginia, As. Adapun restoran tersebut menyajikan makanan khas Austria dan Jerman.

“Suami memang suka masak. (Dia) lulusan dari chef school di (Swiss),” cerita Noni, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (25/8/2023).

“Dia sudah lama juga di (Washington DC.). Seumur hidupnya dia masak terus. Aku sih enggak, aku suka makan saja,” tambahnya.

Euro Bistro menghadirkan masakan klasik khas Jerman dan Austria, seperti Wiener Schnitzel atau daging tipis berbalur tepung yang menjadi favorit, serta sosis dan sauerkraut atau sayur kol yang sudah difermentasi.

Beberapa menu lainnya di Euro Bistro juga terinspirasi dari makanan khas Italia dan Amerika, yang ia temui saat liburan atau pelajari cara memasaknya dari orang-orang yang pernah bekerja dengannya.

“Jadi Anda mendapat sedikit pengaruh dari mereka,” cerita Raimund.

Euro Bistro buka Senin-Sabtu. Di mana awalnya hanya bisa mengakomodasi 50 orang.

Namun setelah mulai dikenal, pada musim panas 2003, Noni dan Raimund memutuskan untuk memperbesar restorannya, yang kini bisa memuat hingga 100 pelanggan.

Tak jarang pula Euro Bistro memperkenalkan masakan dari tanah kelahiran Noni, yang malah biasa diminta oleh para tamu langganan.

“Kadang tak influence-in pake Indonesian, kalau ada acara spesial, kayak wine dinner. Kadang masakannya kan internasional, enggak cuman Jerman saja,” jelas Noni.

“Biasa ayam goreng, nasi goreng, biasa aja kayak bakmi goreng, rendang, opor ayam, kayak nasi ayam, kayak nasi ayam dari semarang, yang gampang-gampang saja,” tambahnya.

Halaman:
1 2
