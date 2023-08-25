ASDP Incar Proyek Ini di IKN Nusantara

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melihat peluang bisnis di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. ASDP pun menyatakan kesiapan untuk berkontribusi bagi pembangunan IKN.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengatakan, pihaknya melihat ada potensi bagi ASDP untuk mengembangkan angkutan penyeberangan baik logistik maupun konektivitas penumpang di IKN Nusantara.

"Kami melihat ada potensi peran dari ASDP yang cukup besar untuk bisa berkontribusi di IKN Nusantara," katanya, Jumat (25/8/2023).

Pada awal pembangunan IKN, ASDP bisa mengambil peran dalam pengangkutan logistik dari rute-rute jarak jauh yang potensial seperti dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Ke depan, selain rute jarak jauh, tentunya akan mencakup rute-rute jarak pendek.

"Jadi, jarak jauh dan dekat ini, pastinya satu paket," katanya.

Ira mengatakan saat ini ASDP sudah memiliki pengalaman melayani rute-rute jarak jauh seperti Patimban-Banjarmasin, Patimban-Pontianak, Patimban-Makassar, Surabaya-Lembar, Surabaya-Labuan Bajo, dan terbaru Situbondo-Lembar. "Apalagi saat ini IKN sedang dibangun, kita bisa beri masukan," ujar Ira.

Sementara itu, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan keberadaan rute-rute jarak jauh ASDP atau disebut long distance ferry (LDF) terbukti telah meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi pemakaian bahan bakar sekaligus polusi, dan menekan kemacetan.

"Misalnya, rute Surabaya-Lembar atau Situbondo-Lembar, truk-truk bermuatan barang tidak perlu lagi melalui Pulau Bali, sehingga tidak menambah beban polusi dan kemacetan di Pulau Dewata," katanya.