Rusun PNS di IKN Mulai Groundbreaking Pertengahan September, 31 Tower Dibangun

JAKARTA - Pembangunan rusun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap groundbreaking pertengahan September 2023.

Direktur Jendral Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR) Iwan Suprijanto menerangkan, baru saja diselesaikan penandatanganan kontrak tender untuk pembangunan 47 rusun bagi PNS di IKN senilai Rp9,4 triliun. Terdiri dari 31 tower hunian ASN, 9 rusun untuk TNI, 4 rusun Polri, dan 3 rusun BIN.

"Secara fisik saya berharap pertengah September sudah mulai groundbreaking. Tahap awal Juli sudah ada minimal 12 tower selesai fully furnished dan siap huni," ujar Iwan dalam konferensi pers Hari Perumahan Nasionaln (Hapernas) 2023, Jumat (25/8/2023).

Saat ini memang paket pembangunan tersebut sudah terkontrak dan proses pembangunan sudah mulai berlangsung. Namun dikarenakan paket tender termasuk dalam design and build, maka pada tahap awal masih harus melakukan desain terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan.

"Karena waktu mepet kami tidak mengenal Sabtu Minggu, jadinya, sabtu minggu sudah diproses langsung PJM (pemjaminan mutu konstruksi) dan Senin sudah ada langsung pembekalan dari saya lanjut kepada workshop perencanaan," kata Iwan.

Harapannya dari 47 rusun PNS yang akan dibangun tersebut, hingga bulan pada bulan Juli 2024 mendatang sudah rampung paling tidak 12 rusun sudah lengkap dengan perabotan rumah tanggal didalamnya. Sehingga para PNS yang akan datang pada tahap pertama ini cukup membawa koper untuk kebutuhan sandang.