Rumah.com Tutup per 30 November, Pasar Properti RI Kurang Cuan?

JAKARTA - Salah satu aplikasi properti, Rumah.com segera menghentikan operasionalnya di Indonesia per 30 November 2023.

Penutupan situs jual beli rumah ini pun menarik perhatian. Apakah pasar properti Indonesia tidak berkembang atau ada kendala tersendiri dari tutupnya marketplace milik PropertyGuru Group tersebut.

Menurut perusahaan induk yang menaungi marketplace properti, 99 Group, potensi pasar properti di Indonesia masih sangat besar. Terlihat dari tantangan backlog perumahan yang mencapai angka 12,71 juta di negara ini memberikan dorongan lebih dalam bagi pelaku properti di Tanah Air.

“Kami berkomitmen terus melakukan pengembangan bisnis di Indonesia, terutama di kota-kota besar Indonesia, serta mendorong penambahan pasokan listing rumah untuk membantu masyarakat memperoleh hunian impiannya,” CEO 99 Group, Darius Cheung, Jumat (25/8/2023).

Selama setahun terakhir, marketplace yang ada di bawahnya seperti Rumah123 telah mengalami pertumbuhan signifikan. Basis pengguna mengalami peningkatan mencapai 50,8% YoY.

Dari sisi trafik pencarian organik juga mengalami lonjakan signifikan, dengan pertumbuhan sebesar 52,5% dibanding tahun sebelumnya. Sementara dari sisi permintaan atau enquiries meningkat hingga 35,7% YoY.